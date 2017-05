Sebastian Vettel et Lewis Hamilton sont considérés depuis des années comme faisant partie des top pilotes du plateau. Leurs palmarès en disent long. Mais ce n´est pas suffisant pour Eddie Irvine.

Pour l´ancien pilote de Formule 1, Vettel et Hamilton n´appartiennent pas au club des grands de la discipline, et ce, malgré leurs 4 et 3 titres de champion du monde respectifs.

« Lorsque l´on examine leurs carrières au complet, aucun des deux n´a été particulièrement impressionnant » affirme Irvine.

« Du moins, en comparaison de Prost, de Senna ou de Schumacher. »

Pour prouver ses dires, celui qui a longtemps été considéré comme l´enfant terrible de la catégorie reine fait la comparaison.

« Lewis, lorsqu´il était chez McLaren, a inscrit moins de points pendant deux ans que Jenson Button, lorsqu´ils ont tous les deux été coéquipiers. Et il a été assez souvent battu par Nico Rosberg. »

« Vettel a été souvent battu par Webber et il s´est fait détruire (sic) par Ricciardo. L´année dernière, il s´est fait battre par Kimi. Donc, aucun des deux (Vettel et Hamilton) n´a dominé ses coéquipiers d´un point de vue statistique. Pourtant, c´est ce qu´on devrait attendre de pilotes qui ont décroché tant de titres de champion de monde. »

Pour Irvine, les vrais grands pilotes de F1 sont ceux qui ont su prendre le dessus sur leurs coéquipiers.

« Prenons Prost. Prost a dominé dans toutes les équipes pour lesquelles il a piloté. Idem pour Senna, idem pour Schumacher. A mon avis, Hamilton et Vettel n´ont pas réussi ça. »

Lorsqu´on lui rappelle que Prost a donné du fil à retordre à Senna, le Nord-Irlandais n´utilise pas de langue de bois.

« C´est autre chose que Lewis, qui a eu du mal face à Jenson Button. Ce n´est pas vraiment la même chose, hein ? »