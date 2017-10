Lewis Hamilton et Mercedes peuvent décrocher ce dimanche, à Austin, de nouveaux titres mondiaux. Ce serait le 4e pour le Britannique comme pour la marque à l’étoile.

En ce qui concerne le championnat pilotes, le scénario est assez complexe : avec 59 points d’avance, Hamilton doit faire un très bon résultat et espérer une contre-performance de Sebastian Vettel afin d’avoir les 75 points d’avance nécessaires.

Hamilton peut être champion si :

Il remporte le Grand Prix des Etats-Unis et Vettel ne fait pas mieux que sixième ;

Il termine deuxième du Grand Prix des Etats-Unis, Vettel ne fait pas mieux que neuvième... et Bottas ne gagne pas. Le Finlandais garderait en effet un maigre espoir de titre dans ce cas.

Autant dire que le titre pilotes a plus de chances de se jouer au Mexique.

Pour le titre constructeurs, les choses sont beaucoup plus simples : Mercedes ne doit pas concéder plus de 17 points à Ferrari.

Il y a beaucoup de scénarios possibles pour cela, voici les plus probables :

Mercedes sera titrée si les deux Ferrari ne marquent pas de points

Mercedes sera titrée si les deux Ferrari finissent derrière eux

Mercedes sera titrée si l’une des Ferrari abandonne et l’autre ne finit pas 1ère ou 2e, quel que soit le résultat de Mercedes

Mercedes sera titrée si les deux Ferrari finissent hors du top 5

Si Ferrari signe un doublé, Mercedes sera titrée si et seulement si ils finissent 3e et 4e