A l’issue de la première journée d’essais libres du Grand Prix de Malaisie, les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pointent aux 6e et 7e positions. Est-il utile de préciser qu’on est plutôt inquiets chez Mercedes ?

"Ce fut une journée très difficile," déclare Lewis Hamilton. "J’ai eu des difficultés avec la voiture aujourd’hui et il va donc falloir chercher ce qui ne va pas avec nos réglages. J’espère que nous allons trouver une solution ce soir afin de repartir sur une bonne base dès demain."

"Ces deux séances ont été très délicates pour nous nous," confirme Valtteri Bottas. "Nous avons très peu roulé à cause de la pluie ce matin. J’ai aussi fait une erreur ce matin qui m’a coûté du temps. Il est certain que nos performances ne sont pas bonnes. Les Ferrari et les Red Bull sont très rapides ici et il faudra donc se retrousser les manches si nous voulons nous placer sur la première ligne demain."

"La voiture semble bien équilibrée, mais nous manquons d’adhérence. Ce soir, il faudra se concentrer sur la meilleure utilisation possible de nos pneus sur un tour rapide," ajoute le finlandais.