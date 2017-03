Après la performance de Sebastian Vettel, qui a flirté avec la minute 18 secondes en retenant son dernier secteur, Lewis Hamilton a émis l’idée que Ferrari a passé une bonne partie de ses essais hivernaux à cacher son jeu face à Mercedes.

"Je pense que Ferrari bluffe et que l’équipe est bien plus rapide que ce qui est montré" a analysé l’Anglais. "Ils sont très proches de nous, c’est difficile pour le moment de dire qui est plus rapide, mais c’est très serré. Quoiqu’il en soit, j’ai hâte de me mesurer à eux".

"C’était une bonne chose de rouler ce matin avec moins de carburant. Nous avons travaillé sur l’équilibre de la voiture. J’ai appris énormément de choses avant de donner le volant à Valtteri, nous avons essayé de simuler un peu plus précisément les qualifications et la voiture se comporte bien avec peu de carburant, tout se met en place".

Valtteri Bottas est également satisfait de la monoplace allemande mais pense toutefois que rien n’assure à l’équipe de mener le peloton et qu’il reste encore des progrès à effectuer pour en tirer tout le potentiel.

"Nous découvrons encore les pièces qui correspondent le mieux à la voiture et nous cherchons à trouver comment tirer 100% de son potentiel" explique le Finlandais. "Chaque jour nous fait apprendre énormément de choses et nous avons encore beaucoup de travail en ce sens".

"La compétition sera très serrée à Melbourne et nous devons tirer le maximum de la dernière journée qui nous attend demain afin d’aligner encore les kilomètres. Nous ne sommes pas confiants quand nous nous posons la question quant à savoir si nous serons devant. Nous ne pouvons pas être détendus car notre situation n’est pas confortable. Les autres équipes ont bien progressé durant l’hiver".

Et parmi les autres équipes, c’est surtout la Scuderia Ferrari qui inquiète Bottas, sans qu’il ne sous-estime pour autant Red Bull : "Ferrari est très forte, Red Bull peut toujours surprendre, et d’autres équipes peuvent également être rapides. Mais la Ferrari semble rapide et fiable, et personne ne sait ce qui sera amené à Melbourne. Nous ne sous-estimons personne, nous ne disons pas non plus que nous sommes en tête, nous continuons juste à travailler".