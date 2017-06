Lewis Hamilton a reconnu que les pneus Pirelli sont difficiles à cerner et à maîtriser, expliquant qu’ils étaient imprévisibles, alors que la Mercedes semble en difficulté pour les exploiter au mieux, contrairement à la Ferrari. Essentiellement à cause des gommes, Mercedes n’arrive pas à rivaliser avec l’équipe italienne pour le moment.

"Je crois que Toto a dit que selon lui, Ferrari est l’équipe favorite, et nous avons vu qu’elle est rapide pour le moment" explique Hamilton. "Nous travaillons très dur pour corriger les problèmes que nous avons rencontrés lors de la dernière course et nous espérons pouvoir faire mieux ce week-end. Nous avons des nouveautés sur la voiture et nous pensons qu’elles fonctionneront, mais nous ne savons pas si nous pourrons nous battre contre Ferrari".

Le fonctionnement des gommes plus dures, dans une fenêtre plus étroite, laisse perplexe Mercedes et son pilote, qui ont pourtant déjà beaucoup fait pour progresser : "Nous avons fait des analyses, mais nous devrons voir si nous arrivons à progresser. Selon la température de la piste, on attaque ou non".

"Quand il s’agit de rouler vite, les pneus sont parfois prêts, et ne le sont parfois pas. C’est difficile, on dirait parfois qu’ils ne fonctionnent pas. Certaines fois, ils sont exactement similaires au moment de la sortie du garage tandis qu’à d’autres moments, on trouve de l’adhérence, c’est pareil à chaque fois".