Le classement des sportifs britanniques les plus fortunés est sorti dans le Sunday Times et comme de bien entendu, il sacre à nouveau un champion du monde de Formule 1 plutôt qu’un footballeur.

Lewis Hamilton occupe sans grande surprise la tête du classement. La fortune du pilote Mercedes a augmenté de 29 millions d’euros en un an pour s’établir aujourd’hui à 154,6 millions d’euros.

Le triple champion du monde tire une part importante de ses revenus de ses contrats avec les montres IWC, L’Oréal ou Bombardier.

Même si le trentenaire a déménagé à Monaco comme nombre de ses homologues dans le paddock, il a pourtant tenu à insister sur un point précis : oui, il continue toujours de payer des taxes dans son pays natal – un patriotisme fiscal salutaire.

« Les gens ne réalisent pas que je paie des taxes ici [au Royaume-Uni], même si je ne gagne pas tous mes revenus ici. Je cours dans 19 pays différents, donc je gagne mon argent dans 19 lieux différents et je paie des taxes dans des lieux différents. Et j’en paie beaucoup. »

« Je contribue à l’effort de mon pays et de plus, j’aide une équipe de plus de 1000 employés [à Brackley] à se maintenir. Je fais partie d’un ensemble bien plus grand. »

Lewis Hamilton conserve une longueur d’avance assez appréciable sur les deux attaquants vedettes de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (130 millions d’euros) et Wayne Rooney (110 millions d’euros).

Jenson Button, qui reprendra cette année du service à Monaco pour remplacer Fernando Alonso, occupe la 4e place de ce classement, avec 81,4 millions euros d’actifs.