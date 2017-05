Lewis Hamilton a réussi à lutter contre son équipier et les Ferrari pour aller chercher la 64e pole position de sa carrière. Le Britannique a réussi une très grosse performance dans le troisième secteur qui l’a mis à l’abri, bien que Vettel ait manqué la pole pour une poignée de centièmes.

"L’équipe a fait un travail fantastique et je suis très fier de réussir ce week-end" a déclaré le poleman. "Le premier tour de Q3 était très bon, le deuxième était correct. Je pouvais entendre le public et voir les drapeaux dans les tribunes, je veux les remercier".

Comme d’habitude, Hamilton a été très sensible aux encouragements du public : "C’est génial moralement de partir de chez soi et de se sentir aussi soutenu".

S’adressant aux spectateurs en tribune : "C’est vous qui créez cette ambiance tout au long du week-end".

Hamilton avoue toutefois sa surprise quant à l’absence de marge face aux Ferrari, en difficultés hier mais revenues sur le devant de la scène aujourd’hui. Hamilton a bien cru avoir manqué la pole position lors de sa deuxième tentative de Q3.

"Nous étions potentiellement un dixième devant les Ferrari mais en Q3, c’était bien plus serré. Nous savions que ce serait intense et nous avons fait quelques changements avant les qualifications, la voiture était très bonne et j’en suis ravi. J’étais plus rapide de deux dixièmes dans mon deuxième tour, je ne l’ai pas bien terminé mais c’était suffisant pour que je reste devant" conclut-il.