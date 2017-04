Lewis Hamilton a quitté McLaren au bon moment. Depuis 2012 en effet, l’écurie anglaise n’a plus connu le goût de la victoire, et ne figure plus dans le top 4 des meilleures écuries.

Le pilote britannique n’oublie pas néanmoins que c’est McLaren qui l’a propulsé en F1. Lewis Hamilton doit beaucoup à la structure de Woking. Et même si l’écurie demeure un concurrent de Mercedes aujourd’hui, le triple champion du monde se dit affecté par les déboires actuels de McLaren.

« Ils ont une place dans mon cœur. J’ai été avec eux pendant si longtemps, donc c’est vraiment triste de voir qu’une équipe si formidable ne soit pas parmi les meilleurs. Souvent, il y a des choses que nous ne pouvons contrôler, et des choses que nous pouvons contrôler, qui sont déterminées par des décisions que les groupes et les gens prennent individuellement » philosophe Hamilton, évoquant à demi-mot les difficultés de Honda qui pénalisent toujours autant McLaren.

Depuis 2012, l’écurie anglaise a bouleversé son management. Ron Dennis a ainsi laissé sa place à Zak Brown comme directeur exécutif, tandis qu’Eric Boullier est arrivé en tant que directeur de la compétition. Lewis Hamilton espère que McLaren n’a pas perdu son identité après tant de manœuvres en coulisses.

« Ils ont procédé à des changements dans le management, mais le plus important pour moi, c’est que McLaren ne perde pas son cœur, son âme – c’est important que McLaren reste comme elle était quand je l’aimais. »

« J’espère vraiment qu’ils trouveront un moyen pour revenir dans la lutte, parce que ce serait formidable. Ils n’ont pas gagné une course depuis que je suis parti mais je pense qu’ils pourront le faire dès qu’ils régleront leur situation avec leur unité de puissance – et aussi avec leur voiture. »