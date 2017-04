Lewis Hamilton espère revoir Jenson Button en Formule 1, pour une course au moins : à Monaco, en mai prochain.

Le pilote Mercedes pense que son compatriote est le meilleur choix possible pour McLaren, afin de remplacer Fernando Alonso, qui participera à l’Indy 500.

"J’espère que Jenson fera son retour," commente Hamilton aujourd’hui à Bahreïn.

"Ce serait génial pour le sport de le revoir. J’apprécie beaucoup Jenson et je pense qu’il est toujours l’un des meilleurs pilotes. Son talent et son expérience sont plus importants chez lui que chez n’importe quel autre pilote qui pourrait prendre le baquet de Fernando à Monaco. C’est certain."

Et concernant la décision d’Alonso ?

"Je trouve ça génial qu’un pilote puisse faire ça. Je pense que nous devrions pouvoir piloter dans plusieurs catégories si possible. Dans le passé, pas mal de pilotes le faisaient. Je trouve ça plutôt cool qu’il fasse ça."

"A sa place par contre, je n’aurais pas manquer de Grand Prix. Je veux faire toutes les courses de F1. Ce qui m’intéresserait ? La MotoGP. J’aimerais bien faire une course en MotoGP. Et une course de Nascar, Daytona 500 par exemple," conclut le Britannique.