C’est parti pour la première séance de qualification de l’année à Melbourne et ce sera du coup la première séance de qualifications d’Antonio Giovinazzi. qui remplace Pascal Wehrlein. L’Allemand a déclaré forfait de sa propre initiative, ne se sentant pas assez préparé après un hiver contrarié par une blessure au dos.

Sorti de la piste lors des essais libres du matin, Lance Stroll écope d’une pénalité de cinq places sur la grille pour changement de boîte de vitesses et l’équipe Williams est à pied d’œuvre au début des qualifications pour que le Canadien puisse aller défendre ses chances.

Q1 - 18 minutes

Le record de la piste a d’ores et déjà été battu mais l’on s’attend à ce qu’il tombe encore un peu plus. Les pilotes sortent et font tous au moins un tour avant que Lance Stroll ne soit enfin envoyé en piste.

Les Mercedes se placent directement en haut de la hiérarchie, d’abord avec Valtteri Bottas, et ensuite grâce à Lewis Hamilton qui colle directement trois dixièmes à son équipier.

La McLaren de Stoffel Vandoorne est coincée au garage pour un souci de débit de carburant, et ne semble pas en mesure de démarrer. On attend également Jolyon Palmer en piste, les deux hommes ne sont évidemment pas qualifiés pour le moment.

Kevin Magnussen se fait une frayeur et sort légèrement dans les graviers tandis que Giovinazzi joue les pigistes de luxe et se place devant Marcus Ericsson au classement. Mais dans son dernier tour, l’Italien se rate dans l’avant dernier virage et rentre aux stands.

Alonso prend la 12e place provisoire, alors que Vandoorne est 18e et sera éliminé en Q1. Ericsson devance Giovinazzi alors que Palmer défend enfin ses chances mais ne fait pas mieux que dernier.

Vandoorne se plaint de n’avoir eu qu’un tour pour faire un temps et n’a pas réussi à mettre ses pneus en température. Les pilotes éliminés sont Giovinazzi, Magnussen, Vandoorne, Stroll et Palmer. Il y a cinq équipes qui perdent une voiture dans cette Q1, et lon note le très mauvais résultat pour Lance Stroll, très loin de Felipe Massa.

Q2 - 15 minutes

Bottas signe d’entrée un très gros temps en 1’23"215, c’est le nouveau record de la piste ! Hamilton échoue provisoirement à trois centièmes de son équipier et Räikkönen se place juste derrière les deux hommes à un dixième. Vettel suit, lui-même à un dixième de son équipier.

Les Red Bull ont du mal à suivre l’accélération des Mercedes et des Ferrari et se positionnent pratiquement à une seconde du Finlandais.

Les écarts sont énormes et les Force India, tout comme Hulkenberg, sont à deux secondes du temps de référence à la moitié de cette Q2. Romain Grosjean se plaint d’avoir été gêné par une voiture qui, pourtant, était assez loin devant lui. Avec six minutes restantes, le Français a encore le temps de progresser.

Fernando Alonso est victime d’un problème moteur, le bloc Honda a subi une perte de puissance et il n’est pas sûr que l’Espagnol puisse reprendre la piste lors de cette séance.

Sébastian Vettel ressort en piste et améliore son temps pour venir échouer à quelques centièmes de Kimi Räikkönen. Verstappen est également ressorti car il ne possède que six dixièmes de marge sur la dixième place.

L’intégralité des pilotes qui se situe derrière Verstappen au classement est repartie en piste et hormis Alonso et Giovinazzi, les sept autres pilotes sont séparés par sept dixièmes.

Grosjean améliore et rentre dan le top 10, duquel il élimine Sergio Pérez ! Les deux Toro Rosso tiennent leur accès en Q3 et Kvyat devance Sainz. Fernando Alonso améliore et passe devant Estéban Ocon ! Pérez améliore mais reste onzième, les deux Force India sont éliminées.

Le Mexicain est donc le premier éliminé, devant Hulkenberg, Alonso, Ocon et Ericsson. Il restera donc en Q3 deux Mercedes, deux Ferrari, deux Red Bull, deux Toro Rosso, une Williams et une Haas.

Q3 - 12 minutes

La pluie est aux abords du circuit au moment où le feu passe au vert et les deux Mercedes, tout comme les deux Ferrari, s’élancent directement pour passer avant les gouttes.

Hamilton y parvient et explose le record de la piste en 1’22"496 ! Il relègue Bottas à trois dixièmes, mais Vettel s’intercale entre les deux hommes pour deux millièmes ! Kimi Räikkönen est quatrième, à une seconde de la Mercedes de tête.

Tête à queue pour Daniel Ricciardo ! L’Australien sort de la piste devant ses fans et va écraser l’arrière de sa Red Bull dans les pneus. La séance est interrompue et l’Australien annonce qu’il va bien, avec une voix qui transpire la déception.

La séance reprend ses droits après l’évacuation de la Red Bull et il y a encore cinq pilotes qui n’ont pas signé de temps, si l’on enlève Daniel Ricciardo de l’équation.

Seul Romain Grosjean prend la piste, les autres pilotes attendant le dernier instant de cette qualification pour ressortir. Bottas sort légèrement avant tout le monde afin de ne pas être gêné en piste.

Bottas améliore et se rapproche de Lewis Hamiton en 1’22"481 mais ce dernier améliore également et signe un temps canon en 1’22"188 !

Vettel s’intercale à son tour entre les deux Mercedes, avec trois centièmes d’avance sur Bottas. Räikkönen est nettement derrière en 1’23"033, Verstappen prend la cinquième place devant Grosjean.

Massa et Sainz améliorent, ce qui n’est pas le cas de Kvyat qui partira de la cinquième ligne.

