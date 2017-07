Lewis Hamilton ne peut pas être satisfait de sa qualification puisqu’il est devancé par les deux Ferrari, mais aussi par son équipier Valtteri Bottas.

Il s’élancera demain depuis la quatrième place de la grille de départ en Hongrie.

"Cela n’a pas été le week-end le plus simple pour nous jusqu’à présent," commente Lewis Hamilton.

"Notre voiture semble très compétitive, nous l’avons améliorée avant la qualification. Nous avons signé de bons chronos, sauf en Q3."

Lewis Hamilton est-il surpris par le rythme des Ferrari ?

"Pas vraiment, car nous savions qu’elles allaient être très rapides. En prenant cela en considération, je crois que nous avons signé une belle performance. On ne peut pas dépasser ici et on peut donc prévoir que nous allons rouler les uns derrière les autres à moins de trouver quelque chose du côté de la stratégie," ajoute le champion anglais.