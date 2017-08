Avant le déferlement de pilotes sur le toboggan des Ardennes et les possibles seaux d’eau qui pourraient s’abattre sur le circuit de Spa-Francorchamps, c’est une avalanche de pénalités qui a touché les pilotes.

En plus des 5 places infligées à Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein pour un changement de boîte de vitesses sur chacune des Sauber, c’est Stoffel Vandoorne qui a hérité du plus grand nombre de places de pénalité avec un total de 65 places ! Aux 25 infligées avant le week-end se sont ajoutées 5 places pour un changement de boîte de vitesses et 35 pour un changement complet du moteur.

Enfin, Felipe Massa a également écopé de 5 places sur la grille pour n’avoir pas suffisamment ralenti dans la zone de drapeaux jaunes provoquée par Daniil Kvyat ce matin. La télémétrie a prouvé que le pilote n’avait pas assez lâché l’accélérateur dans ladite zone.

Q1 - 18 minutes

La météo est pour le moment clémente sur le circuit de Spa et le soleil fait même son apparition sur la partie haute du tracé lorsque les pilotes s’élancent pour cette première partie des qualifications.

Kimi Räikkönen se plaint de vibrations très intenses à l’arrière de la voiture, mais latérales et non en vertical, ce qui pousse le Finlandais à demander si les données en révèlent l’origine, pneumatique ou non.

Hamilton signe le premier tour chronométré en super tendres en 1’44"316, à seulement quatre dixièmes du record du circuit, tandis que Bottas se place à quatre dixièmes de son équipier qui a bloqué ses pneus à deux reprises.

Räikkönen prend la troisième place car c’est Vettel qui s’empare du meilleur temps en 1’44"275. Les Williams signent également un chrono mais pointent pour le moment à plus de 2 secondes. Räikkönen se plaint toujours de vibrations malgré son joli chrono et Ferrari le rappelle aux stands pour étudier le problème.

Verstappen prend la troisième place, Ricciardo la sixième à près d’une seconde, et il devance Vandoorne et Alonso qui semblent avoir trouvé de bons réglages sur leurs MCL32. C’est sans compter sur les Force India puisque Esteban Ocon prend le septième temps et Pérez le huitième.

Le ralenti montre des vibrations énormes sur l’arrière de la Mercedes de Hamilton qui a failli partir en tête à queue en accélérant sur la ligne droite de départ. L’Anglais reprend toutefois le meilleur temps en 1’44"184, moins d’un dixième devant Vettel.

Derrière, Kvyat peine à s’extraire de la zone rouge, contrairement aux pilotes Renault puisque Palmer prend le huitième temps provisoire entre les Force India, et Hulkenberg le onzième entre les McLaren. Il semblerait que ces trois équipes vont se disputer les places en Q3, ce qui ne devrait pas être le cas des Toro Rosso et Williams qui semblent en retrait.

Malgré les 7 kilomètres du circuit, les Haas se décalent dans leurs tentatives en piste afin de profiter d’une piste la plus claire possible. Grosjean rate son premier secteur mais réussit largement le deuxième et prend le douzième temps tandis que Magnussen prend le neuvième ! Les autres pilotes vont être contraints d’améliorer, notamment les Williams et les Toro Rosso qui sont en danger d’élimination, tout comme Alonso qui profite de l’aspiration de Vandoorne dans sa tentative rapide.

L’Espagnol n’est qu’à 8 dixièmes du meilleur temps dans le deuxième secteur mais perd 6 dixièmes dans le dernier, rapide. Il remonte toutefois au onzième rang. Massa est en piste pour essayer de franchir la Q1 alors que Stroll ne repart pas et en terminera avec le 18e chrono. Le moteur Mercedes ne suffit même plus à cacher les lacunes de la FW40 !

Massa prend le quinzième temps mais se fait immédiatement éliminer par Sainz ! Les éliminés sont Massa, Kvyat, Stroll, Ericsson et Wehrlein mais les trois dernières lignes de la grille seront composées de Kvyat, Stroll, Massa, Ericsson, Wehrlein et Vandoorne qui partira dernier, quoiqu’il arrive.

Q2 - 15 minutes

Après 5 minutes de pause, les pilotes reprennent la piste et c’est de nouveau Hamilton qui est le plus prompt à s’élancer tandis que Räikkönen se plaint de nouveau de vibrations ! Le Finlandais explique que quelque chose ne va pas tandis que son ingénieur lui répond qu’il va devoir composer avec jusqu’à la fin de séance. Le principal rival de Hamilton pour la pole est-il hors jeu ?

Hamilton attaque d’entrée très fort et dans le deuxième secteur, manque à deux reprises de sortir de la piste sur les vibreurs. Avec un temps de 1’43"539, le Britannique a fait fort et bat le record du circuit. Kimi Räikkönen signe un 1’43"700 et prend la deuxième place devant Bottas et Vettel qui sont à moins d’une demi-seconde de la pole provisoire.

Tous les pilotes sortent en pneus ultra-tendres, Verstappen signe le quatrième temps provisoire et Ricciardo le sixième, près de 3 dixièmes derrière son équipier. Alonso continue d’améliorer également et signe un temps à 1.5s de Hamilton, ce qui reste dans les écarts qui étaient les siens depuis le début de la journée.

Ocon et Pérez devancent Alonso mais les trois hommes se tiennent en moins d’un dixième ! Ocon semble désormais au niveau de son équipier sur un tour, maintenant que l’on attaque les circuits qu’il connaît déjà, puisqu’il débutait ici-même l’an dernier au volant d’une Manor.

Hulkenberg manque pour une poignée de centièmes de se glisser dans le top 10, ce que réussit Palmer qui devance les deux Force India et Alonso ! Magnussen, Grosjean et Sainz tentent un temps mais terminent à près de 2 secondes de Hamilton cette première tentative.

Palmer a un petit problème technique qui contraint ses mécaniciens à aller chercher sa monoplace à l’entrée de la voie des stands. Le pilote Britannique est en lice pour une belle place de grille et semble capable de battre pour la première fois de la saison Nico Hulkenberg.

Hamilton ressort des stands malgré son très beau chrono, tout comme Bottas. Les Mercedes semblent vouloir s’assurer que tout est en ordre pour établir des gros chronos en Q3. Chez McLaren, Vandoorne et Alonso roulent ensemble pour que l’Espagnol profite de l’aspiration de son équipier afin de grappiller les dixièmes nécessaires pour passer en Q3 et le très bon calcul des deux pilotes amène quasiment Alonso à 340 km/h en bout de ligne droite !

Il n’améliore pas dans le premier secteur ni dans le deuxième et lâche son effort dans le troisième après avoir perdu beaucoup de temps et il semble qu’il y ait un problème moteur sur la voiture de l’Espagnol qui est fou de rage !

Hamilton pulvérise le record de la piste et Bottas améliore aussi, la nouvelle référence est en 1’42"927 ! Hulkenberg améliore et élimine Alonso de cette Q3 pour 9 centièmes, en compagnie de Grosjean, Magnussen, Sainz et Vandoorne.

Il y aura donc les deux Mercedes, les Ferrari, les Red Bull, les Renault et les Force India en Q3 alors que Fernando Alonso va directement rejoindre son motorhome. Une frustration énorme pour celui qui allait jouer de manière surprenante le passage en Q3.

Q3 - 12 minutes

C’est parti pour le dernier tiers de la séance qualificative ! Lewis Hamilton est face à l’histoire, lui qui vient de battre le record du circuit et mener les Q1 et Q2 peut dans quelques minutes aller chercher le record de Michael Schumacher, à 68 pole positions, deux mois après avoir battu le nombre d’Ayrton Senna à 65 pole positions.

Le Britannique se plaint à son tour de vibrations ! Räikkönen s’élance le premier tandis que Jolyon Palmer doit déjà ranger sa voiture en bord de piste après une chute de pression d’huile ! L’Anglais n’est pas verni, lui qui était dans son meilleur week-end depuis ses débuts en F1 et qui pouvait viser la 7e place.

Verstappen détecte de l’huile sur la piste à l’endroit où Palmer a abandonné. Räikkönen fait un très bon deuxième secteur et en termine en 1’43"270, battu par Hamilton en 1’42"907, encore un record ! Vettel est derrière Räikkönen et Bottas qui est un dixième derrière son compatriote. Les trois hommes sont en une demi-seconde. Après la première tentative, Verstappen est à 8 dixièmes de Hamilton et Ricciardo à une seconde.

Pérez, Ocon et Hulkenberg ne vont faire qu’une tentative, ce qui veut dire que chacun des 9 pilotes encore en lice va effectuer un essai avant la fin de séance.

C’est reparti pour Hamilton qui est légèrement en retard dans le premier secteur, tout comme Bottas. Räikkönen se plaint encore de vibrations et Hamilton est très en avance dans le deuxième secteur ! Il prend 3 dixièmes sur son propre temps dans le secteur le plus lent et semble avoir trouvé un meilleur équilibre ! Il signe un 1’42"553 ! Énorme chrono de l’Anglais !

Bottas est à une demi-seconde de son équipier et Räikkönen a levé le pied à cause des vibrations, grosse déception pour le Finlandais et Ferrari ! Verstappen prend la quatrième place provisoire et Vettel en termine en 1’42"795 ! Très beau chrono de l’Allemand qui sera en première ligne demain aux côtés de Hamilton.

La deuxième ligne est composée de Bottas et Räikkönen alors que Verstappen et Ricciardo seront en troisième ligne devant Hulkenberg, Pérez, Ocon et Palmer. Ce dernier risque toutefois une pénalité pour un potentiel changement de boîte de vitesses, ce qui amènerait Fernando Alonso au dixième rang, lui aussi menacé d’une pénalité. Dans ce cas, Romain Grosjean s’élancerait du dixième rang mais tout est encore à confirmer.