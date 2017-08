Lewis Hamilton a signé le meilleur temps aujourd’hui en Belgique et il semble ravi de ça. Il faudra encore confirmer cette performance demain et dimanche, mais le champion britannique semble assez confiant.

"Cela a été l’un des meilleurs vendredis pour nous cette année," commente Lewis Hamilton.

"La voiture a été très compétitive dès sa première sortie en piste. Nous avons ensuite bien progressé sur les réglages et c’est très encourageant. Cela semble très serré sur les longs relais avec Ferrari, mais pour notre part, nous avons commencé ce week-end de la meilleure façon possible."

Valtteri Bottas est un peu plus loin et il a donc l’intention de faire mieux demain.

"Globalement ça a été une journée un peu délicate, j’ai fait une faute ce matin dans le Pif Paf mais, heureusement, je n’ai cassé que l’aileron avant," ajoute Valtteri Bottas.

"Nous avons eu des problèmes pour bien régler la voiture et je dois avouer que je ne me sentais pas très à l’aise au début. A la fin de la 2e séance, c’était bien mieux, nous avons fait de gros progrès sur le comportement et l’équilibre."

"La performance de la voiture bonne mais il reste encore une marge de progression. Nous avons au moins pu faire quelques tours avec beaucoup d’essence, avant la pluie."