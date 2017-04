Lewis Hamilton s’attend à avoir la vie dure face à Ferrari ce week-end, lors du Grand Prix de Bahreïn.

Le pilote Mercedes a bien constaté, lors des deux premiers Grands Prix, que la Scuderia exploitait mieux les pneus Pirelli et était capable de moins les user lors des longs relais en essais libres ou en course.

C’est un avantage qui pourrait se révéler décisif sous la chaleur de Bahreïn.

"Sakhir est très souvent une course où il fait chaud et Ferrari est très bonne dans ces conditions. En Chine, avec moins de 15°C, nous avions de bonnes conditions pour notre voiture. Mais quand les températures augmentent, comme on l’a vu à Melbourne, nous ne sommes pas encore à leur niveau dans l’utilisation des pneus. Nous continuons à les apprendre," explique Hamilton.

L’Anglais n’abdique pas encore cependant pour la victoire.

"Ce sera mieux qu’à Melbourne pour nous, clairement. Ferrari sera très rapide mais il y a aussi plus de lignes droites à Sakhir et, je pense, que nous avons toujours le moteur le plus puissant sur la grille. Cela jouera à notre avantage, c’est certain."

Et qu’en pense Vettel ?

"Si nous pouvons à nouveau défier Mercedes, ce sera évidemment une très bonne nouvelle. Ce sera une confirmation pour nous parce qu’ils restent très, très forts. Ils ont produit une très bone voiture pendant 3 ans et cette année c’est encore le cas."

"Alors si nous pouvons être proches d’eux, ce sera bien. Nous devons nous occuper de nous-mêmes, il y a des choses que nous pouvons faire mieux encore, beaucoup mieux même. Nous pouvons progresser. J’aime les surprises, quand elles sont bonnes. Mais, pour l’instant je n’ai pas vraiment d’attente pour la prochaine course."