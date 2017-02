Battu dans sa quête du titre par Nico Rosberg en 2016, Lewis Hamilton espère pouvoir retrouver son trône cette saison puisqu’il ambitionne une quatrième couronne. Pour atteindre cet objectif, il espère pouvoir compter sur la W08 EQ Power+, la nouvelle création des employés de l’usine de Brackley. Il a eu l’occasion de parcourir quelques tours du circuit anglais à son volant.

« C’est fantastique d’assister à cette naissance » a-t-il déclaré juste après avoir dévoilé la nouvelle monoplace. « Après le travail en soufflerie, la production du modèle en carbone et le moulage du siège dans l’hiver, ça parait naturel de la voir enfin. En la pilotant, elle paraît plus large, et d’ailleurs elle l’est, tout comme ces énormes pneus à l’avant. Il y a déjà une certaine adhérence alors qu’il fait froid ».

« Ce n’est pas un essai, les tours effectués aujourd’hui l’ont été derrière une voiture qui nous filmait et pour vérifier le fonctionnement des systèmes. Il faut que j’aille un peu plus vite mais c’est venteux et humide ».

Le triple champion du monde a mis l’hiver à profit pour se reposer, recharger ses batteries, mais surtout se préparer mentalement et physiquement à repartir au combat : « L’hiver a été fantastique et je me suis beaucoup entraîné. J’ai ajouté quelques éléments à mes habitudes d’entraînement afin que ça soit plus agréable, et je suis en forme. J’ai visité l’usine, c’était très encourageant de voir la dévotion de chacun car après tous les succès que nous avons partagés, les gens pourraient se relâcher et se reposer sur leurs acquis. Cette façon de travailler toujours plus et de ne rien prendre pour acquis est exemplaire ».

« C’est la période de l’année la plus palpitante et mon privilège en tant que pilote est de pouvoir directement ressentir ce travail d’équipe. Cela ne sert à rien de fixer des objectifs tant que nous n’avons pas piloté la voiture donc je ne vais pas y penser jusqu’à ce que l’on puisse évaluer notre niveau » poursuit Hamilton.

La relation avec Rosberg a été houleuse depuis 2014 et ces tensions ont atteint leur paroxysme lors des deux accrochages entre les deux pilotes l’an dernier, à Barcelone et en Autriche. La relation entre Hamilton et son équipe en ont été affectées et l’Anglais reconnaît volontiers avoir eu quelques abcès à crever avant de pouvoir avancer.

« Je me sens bien dans l’équipe, nous avons parlé de beaucoup de choses durant l’hiver, j’ai pu dire ce que j’avais sur la conscience et nous communiquons désormais mieux que jamais, à mesure que nous grandissons ensemble. Je suis mieux préparé que jamais à travailler avec mon équipier et à gérer notre relation avec mon expérience et ma maturité. Je souhaite la bienvenue à Valtteri dans l’équipe et je sais que l’équipe nous donnera le maximum pour que nous puissions remporter le championnat ».