Relégué en deuxième ligne, derrière les Ferrari et son équipier Valtteri Bottas, Lewis Hamilton estime que rien n’est perdu pour lui et il pense bien sûr au podium. Quant à la victoire, il estime lui-même que ce ne sera pas facile…

"Tout restera à jouer demain," déclare Lewis Hamilton. "Je n’ai tout simplement pas été assez rapide aujourd’hui, je perdais tout dans le dernier secteur. Je perdais une demi-seconde dans le dernier secteur et nous avons donc du travail devant nous."

"Les Ferrari sont les plus rapides sur un tour et généralement aussi en conditions de course et il sera donc intéressant de voir comment cela se passera demain pour nous. Mon objectif est bien sûr de progresser dans le classement, mais mes longs relais n’étaient pas très bons hier. J’espère qu’ils seront meilleurs demain," ajoute le champion anglais.