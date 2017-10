Lewis Hamilton a frappé très fort en qualifications à Suzuka, tout comme Mercedes qui a affiché une forme inattendue. La course pourrait offrir un équilibre des performances différent mais en attendant, le Britannique a impressionné en qualifications.

"C’était une très bonne journée et chaque tour a été merveilleux" déclare un Hamilton ravi au micro de Jenson Button. "Tu étais rapide ici, Nico l’était aussi et je n’ai jamais réussi à avoir un bon équilibre dans le passé, donc je n’ai jamais réussi de très bonne qualification. Grâce à cet équilibre et au travail des ingénieurs et des mécaniciens, j’ai enfin réussi à faire un bon chrono".

"La voiture est incroyable ici, j’aimerais que vous puissiez vous en rendre compte. Je commence à manquer d’occasions de faire la pole ici donc j’ai voulu m’assurer que ça tenait aujourd’hui. Valtteri a fait un très bon travail, il aura une pénalité mais il a une belle chance de réussir en course".

Hamilton a gagné une bataille aujourd’hui mais s’attend à une résistance de Vettel : "Nous avons travaillé dur pour que la voiture fonctionne en course. C’est toujours plus difficile en course ici, les premiers virages tuent les pneus et j’espère que ça sera limité pour moi. Les Ferrari seront rapides comme toujours, mais je compte les garder derrière moi".