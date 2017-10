Lewis Hamilton n’a aucun souci d’argent, avec un salaire dépassant allègrement les 20 millions d’euros chaque année, sans compter ses sponsors personnels, royalties et autres contrats juteux sur le plan du marketing.

Pourtant, le pilote britannique, qui figure parmi les plus grandes fortunes de son pays, admet qu’il commence à regarder d’un peu plus près ses dépenses. Et il souhaite commencer à les freiner. Un signe qu’il approche de la fin de sa carrière.

"Est-ce que je m’inquiète pour mon avenir ? Non. De l’argent ? Je fais ce que tout le monde fait : je regarde mes comptes en banque. Ce qui sort et ce qui rentre. Je le fais de manière détaillée tous les 3 mois et là, je viens de me dire que je fais des dépenses vraiment ridicules !" explique-t-il à Austin.

Qu’est-ce qui coûte le plus cher à Hamilton ? Son jet privé mais pas uniquement.

"Je dépense surtout de l’argent dans mes voyages. Mais aussi parce que je réserve souvent un endroit où dormir la veille. Je paye donc plein pot ! Alors que je pourrais faire comme beaucoup de gens et m’organiser au début de l’année pour avoir de bons prix. Réserver la veille, ça coûte très cher. Et annuler aussi. Parfois il m’arrive, en plein vol dans mon jet de changer de direction. Ca, c’est un problème pour le compte en banque !"

"Bref, je vais commencer à dépenser un peu moins."

Il est temps de penser à l’avenir ! Un nouveau contrat de 3 ans avec Mercedes pourrait lui rapporter pas moins de 120 millions d’euros...