Lewis Hamilton est en passe de devenir le meilleur pilote de toute l’histoire de la Formule 1, selon son patron actuel chez Mercedes, Toto Wolff.

Le Britannique n’en est pas (encore ?) à 7 titres mondiaux comme Michael Schumacher mais son talent lui a déjà permis de déposséder l’Allemand de plusieurs de ses records, dont celui des poles cette année.

"Lewis va réussir à battre tous les records qui ont été établis en Formule 1 et c’est juste une question de temps avant que les gens disent qu’il est en route pour être le meilleur pilote que le sport ait jamais eu," déclare l’Autrichien.

"Avec ce genre de sportifs très performants, on sort du moule. Et c’est ce que fait Lewis, qui a des opinions et n’hésite pas à les exprimer. Ce sont des icones du sport et, parfois, ils ne sont appréciés comme tel qu’après la fin de leur carrière."

"Cependant je n’ai jamais travaillé avec un meilleur Lewis que cette année. Et je travaille avec lui depuis 2013."

Hamilton semble avoir réussi à passer ce cap suit eà la retraite de Nico Rosberg. Le Britannique admet avoir été comme "libéré". Qu’en pense Wolff ?

"Avec le recul, tout a une raison. Si on regarde le fonctionnement de l’équipe maintenant, avec Lewis et Valtteri, alors on peut dire que, oui, cela a eu un bénéfice sur la performance globale de l’équipe et des pilotes."

"Mais d’un autre regret, on peut regretter qu’il n’y ait plus ces polémiques, ces controverses, ces tensions. Cela fait partie de la nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle personnalité. C’est peut-être un facteur dans ce qu’est devenu Lewis. Il avait peut-être trop de bagages de son passé à trainer."