Débarrassé des deux Ferrari et de la Red Bull de Max Verstappen avant même le premier virage de la course, Lewis Hamilton n’a eu qu’à contrôler Daniel Ricciardo pour remporter une victoire qu’il n’osait pas espérer avant le départ.

"Je veux féliciter l’équipe, ces points sont incroyables," commente Lewis Hamilton juste après l’arrivée.

"Nous étions en difficulté hier et nous n’avions donc aucune idée de ce qui allait arriver aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de chance avec l’élimination des Ferrari dès le début de la course. Je suis très reconnaissant de ça."

"Dieu m’a pris sous son aile aujourd’hui, c’est une certitude. J’ai profité de cet incident et si c’est vraiment regrettable pour Ferrari, c’est génial pour notre équipe. Daniel (Ricciardo) m’a donné du fil à retordre, mais je pensais que j’allais me battre avec Sebastian (Vettel). Finalement, ce qui s’est passé est encore mieux et je suis ravi de prendre cette victoire," ajoute le champion anglais.

Hamilton reconnait avoir apprécié l’arrivée de la pluie, avant le départ.

"Ce sont mes conditions. Quand j’ai vu la pluie je savais où j’allais finir : devant. Seule la victoire m’intéresse, encore plus quand il pleut."

De son côté Valtteri Bottas a fait le minimum syndical pour assurer la 3e place.

"Oui j’ai bien limité les dégâts aujourd’hui. Nous avons eu de la chance, la voiture fonctionnait bien mieux aujourd’hui. Il reste encore beaucoup de course et d’opportunités pour le championnat. Passer devant Sebastian est mon prochain objectif."

Niki Lauda est ravi pour Hamilton et Mercedes.

"Ce départ a été incroyable et la fin fantastique pour nous. Lewis a été parfait. La voiture a été très bonne aussi dans ces conditions. Il a maintenant 28 points d’avance sur Seb. Ce n’est pas mal, ce n’est pas encore gagné mais avec les deux Ferrari éliminées, c’est pas mal comme opération pour nous."