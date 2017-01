Mercedes n’a pas encore annoncé le remplaçant de Nico Rosberg, mais chacun sait que Valtteri Bottas est en pole sur le dossier. Au moment d’évaluer la justesse morale de cette retraite précipitée, l’ancien pilote Tyrell, Ligier, McLaren et Ferrari, Stefan Johansson, ne juge pas sévèrement pas le champion du monde. Et pense que son successeur devra inévitablement se frotter, quitte à se piquer, avec Lewis Hamilton.

« Au bout du compte, le moment relativement bref que Lewis et Nico ont passé à se battre pour gagner des courses et des championnats, est en comparaison minuscule si vous considérez l’entièreté d’une vie en générale, mais aussi la vie d’un pilote de course. Je pense que nous évoluons tous comme êtres humains pour apprécier cela, à un certain moment de notre vie. Tout le monde a sa propre éthique, ses propres désirs et ambitions dans la vie, mais je pense que ce que Rosberg a fait ne manquait pas de classe et d’élégance. Il s’est demandé ce qu’il devait faire, il l’a fait à sa manière, et il y a réussi. C’est très admirable. »

Le remplaçant de Nico Rosberg, qu’il se nomme Valtteri Bottas ou Pascal Wehrlein, pourra-t-il éviter des frictions avec Lewis Hamilton ?

« Il y a eu des frictions entre les pilotes auparavant, donc pourquoi est-ce que ce devrait être différent en 2017 ? A quel point y aura-t-il des frictions ? Cela dépend du niveau de menace que posera à Lewis son nouveau coéquipier. C’est normal, et ce n’est pas si mauvais à y penser pour Lewis en particulier, mais c’est presque toujours ainsi, en particulier dans une équipe où vous avez deux pilotes qui ont une chance égale de se battre pour le championnat. »

« Nous avions eu le même scénario entre Vettel et Webber quand ils dominaient tous les deux, et ils avaient tous les deux une vraie chance de gagner le titre. Prost et Senna, Mansell et Piquet… C’était une guerre sans armes et guère différente de ce que nous avons vu entre Lewis et Nico des quelques dernières années. A moins que vous ayez clairement un numéro 1 comme Ferrari avec Schumacher, vous aurez toujours cette dynamique si le titre est en jeu. »