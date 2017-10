Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Japon après une course disputée sous la menace de Max Verstappen. Si le Britannique fait une très bonne opération avec l’abandon de Vettel, sa course n’a pas été de tout repos.

"Max a fait une course phénoménale et ce n’était pas du tout facile pour nous" reconnaît le vainqueur du jour. "Les Red Bull sont très rapides en course, nous sommes rapides en qualifications mais c’était très serré à la fin avec la voiture de sécurité virtuelle. Les pneus étaient froids et j’ai rencontré du trafic, ce qui lui a permis de se rapprocher, c’était vraiment serré".

Le championnat a tourné en la faveur du pilote Mercedes, peut-être définitivement puisqu’il possède 59 points d’avance et pourrait être sacré champion du monde dès Austin dans deux semaines s’il reprenait 16 points à Vettel.

Si Hamilton gagne aux Etats-Unis, il sera champion si Vettel termine sixième ou plus loin et si Hamilton termine deuxième, il faudra que Vettel ne termine que neuvième ou moins bien pour que Hamilton soit couronné au Texas.

"Honnêtement, je ne pouvais que rêver d’un tel écart. Les Ferrari ont été très fortes tout au long de l’année mais je dois donner le crédit de ce résultat à mon équipe. Ils ont fait un travail phénoménal, la fiabilité est présente. Ils sont très méticuleux et c’est grâce à cela que nous avons cette fiabilité et ces résultats".

Un travail méticuleux qui pourrait être récompensé dès Austin également puisque Mercedes remportera le championnat constructeurs si Ferrari ne lui reprend pas plus de 17 points. Autant dire que de ce côté, la messe est quasiment dite.

"Pour l’équipe, cela semble plus facile en effet pour Austin. Mais pour moi, je ne dis pas encore que j’ai la main dessus. Il reste 100 points et je pourrais aussi abandonner. Tout serait relancé."

"C’est bien évidemment très décevant pour Seb, ce n’est pas sa faute. Ces moteurs sont si complexes. Nous avons eu des problèmes aussi dans le passé mais, comme je l’ai dit, tout le monde travaille très bien maintenant pour la fiabilité chez nous. Cela viendra aussi chez Ferrari et ils seront encore plus durs à battre en 2018."