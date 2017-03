Lewis Hamilton a certes réalisé la pole aujourd’hui à Melbourne, mais pour éviter toute déconvenue, il devra absolument prendre des meilleurs départs qu’en 2016. Après s’être élancé de manière particulièrement poussive lors de quatre Grands Prix l’an dernier, il avait ainsi perdu des points précieux qui lui avaient finalement coûté le titre mondial.

Cette saison, pour ne rien arranger, la FIA a encore durci les règles des départs. Désormais, les équipes pourront encore moins aider leurs pilotes à s’élancer sans accrocs, ce qui augmentera le suspense autant que l’incertitude.

Le Britannique est bien évidemment conscient du problème. Les départs ont donc fait partie de ses devoirs de vacances pendant l’hiver…

« Nous avons beaucoup travaillé pendant l’hiver, en particulier parce que nous savons que les règles ont changé cette année. Donc nous en avons fait autant que nous le pouvions et nous sentons que nous nous sommes préparés autant que possible. »

« A plusieurs reprises, l’an dernier, il y a eu des occasions où ce n’était peut-être pas le cas. Donc nous nous sommes assurés de faire beaucoup d’efforts pour que nous soyons bien préparés – ou pour que je sois bien préparé. »

Lewis Hamilton devra tout faire pour conserver sa pole position au départ face à la redoutable Ferrari de Sebastian Vettel. Une pole position obtenue de haute lutte, alors même que l’Anglais ne se sentait pas en grande forme le matin, lors de la troisième séance d’essais libres…

« La journée n’a pas commencé de la meilleure des manières pour moi. Je me suis senti formidablement bien tout le week-end, et aujourd’hui, je me suis senti comme dans un jour sans. Mais en approchant des qualifications, je me suis senti bien mieux. Dans l’ensemble, tout s’est très bien déroulé et bien sûr, nous pouvons toujours essayer de nous améliorer. »

« Les tours ne sont jamais parfaits, il y a des petites portions où l’on peut trouver du temps, ici et là. Mais je suis très, très heureux du déroulement de la qualification, et nous sommes dans une situation formidable pour demain. Donc, maintenant, il faut vraiment se concentrer et s’assurer que nous fassions nos devoirs cette nuit, pour s’assurer que nous aurons de quoi répondre à Ferrari. »