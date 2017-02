Après une longue cohabitation avec un pilote qu’il connaissait depuis son enfance, Nico Rosberg, Lewis Hamilton s’apprête à découvrir un nouveau coéquipier, Valtteri Bottas, cette saison chez Mercedes.

Le Finlandais a été le premier à étrenner la nouvelle Flèche d’Argent lors d’une journée de tournage promotionnel à Silverstone aujourd’hui. Une marque de confiance de la part de l’écurie allemande.

Lewis Hamilton, qui s’est exprimé lors de la présentation de la Mercedes W08 EQ Power+ aujourd’hui, a redit tout le bien qu’il pensait de l’arrivée de l’ancien protégé de Williams. Les relations sont donc tout à fait cordiales – du moins pour le moment. Mais Lewis Hamilton a aussi clairement rappelé qu’il entendait dominer son coéquipier cette saison.

« Les nouvelles idées et expériences de Valtteri vont beaucoup apporter à l’équipe. Je ne connais pas très bien Valtteri, je l’ai vu sur la piste à chaque fois, et alors, je tombais sur lui par hasard lors de la parade des pilotes ou lors du briefing, et c’est ainsi que nous avons eu des discussions aussi courtes que plaisantes. »

« Au bout du compte, il n’y a pas de compétition entre nous pour le moment, donc c’est purement une discussion entre gentlemen. Quand il me verra, alors que je serai au maximum de mon intensité, et réciproquement, ce sera un scénario intéressant pour nous. Ce sera intéressant pour nous de découvrir quelles sont nos forces et faiblesses. »

« Il veut probablement me battre, autant que je veux le battre, ce qui est naturel. Et je m’attends à ce qu’il donne le meilleur de lui-même – je veux qu’il donne le meilleur de lui-même. »

L’année 2017 est décidément une année de grands changements pour Lewis Hamilton. Le Britannique devra faire avec un nouveau coéquipier, mais aussi avec un nouveau règlement… Et ces nouvelles règles semblent déjà le réjouir.

« C’est comme un nouveau départ. Une feuille blanche cette année, et presque une nouvelle Formule. C’est un défi pour l’équipe, un défi pour moi : qui pourra exploiter au mieux la voiture, qui pourra être le plus constant, qui sera le plus rapide ? J’aime ce genre de défi, tous les ans. Et si un autre pilote est meilleur que moi, j’adore le défi qui consiste à le rattraper, à trouver comment m’améliorer pour faire un meilleur travail. »