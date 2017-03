Il avait fait une partie du chemin vers la victoire en signant la pole position, mais Lewis Hamilton a vu ses désirs de succès contrariés par la moins bonne tenue de ses pneus que la Ferrari concurrente. Ayant dû s’arrêter plus tôt que prévu, l’Anglais a vu sa course perturbée par cette stratégie inattendue.

"Je veux tout d’abord féliciter Ferrari et Sebastian pour cette victoire" a-t-il tenu à préciser, beau joueur. "Nous avons vécu un bon week-end avec l’équipe mais les pneus nous ont donné du fil à retordre en course. Je perdais de l’adhérence, je me suis donc arrêté un peu plus tôt et je suis ressorti derrière la Red Bull mais ce sont des choses qui arrivent".

Hamilton a toutefois pris du plaisir au volant, notamment grâce au public qui a été très électrique aujourd’hui : "Ce fut une belle course et l’on marque des points importants pour l’équipe. Je veux remercier ce public incroyable qui s’est déplacé aujourd’hui".

Lewis Hamilton avait prévenu que Ferrari serait très forte après les essais de Barcelone, et le pilote Mercedes tient à rappeler qu’il avait prévenu !

"Je ne mens pas et je ne suis pas très bon pour bluffer" poursuit-il. "Je ne savais pas à quel point ils seraient rapides en course mais leur rythme en essais était réel et leur premier relais en pneus ultra-tendres était fantastique. Je n’ai pu montrer mon vrai rythme qu’en fin de course et c’était trop tard".

"J’ai eu du mal à suivre le rythme par la suite, je veux plus de batailles en piste et malheureusement ça s’est joué aux stands. Nous devons nous assurer de rester devant" conclut-il.