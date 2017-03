Lewis Hamilton a révélé avoir pris une décision radicale pour cette saison : se passer d’entraineur physique personnel.

Le triple champion du monde a décidé de ne plus être accompagné pour le suivi de sa forme physique et de ses programmes sportifs. Pourquoi ? Par défi !

"Est-ce que vous pouvez avoir la force de vous motiver sans entraineur ? Moi oui, je l’ai. C’est mon défi pour cette saison," dit-il.

"Chaque année vous essayez d’améliorer votre condition physique et cette année je peux dire que j’ai fait un grand pas. Je suis plus discipliné encore sur les exercices à faire, je suis encore plus le régime adéquat pour notre métier."

Il dément que cette approche a été prise suite à la perte du titre l’an dernier, face à Nico Rosberg. Même inconsciemment ?

"Non, je ne pense pas. Je travaille dur tous les ans et cela ne m’empêche pas de continuer à voyager. Je ne suis pas beaucoup à la maison, chez moi à Monaco. Je continue à m’amuser."

"Il semble que les gens me jugent par rapport à ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux. Mais, comme les années précédentes, je suis arrivé à la première course à Melbourne aussi bien préparé que possible. J’arrive toujours en forme, prêt à en découdre. Rien de ce que je fais n’est une distraction. J’ai un travail à faire mais cela ne doit pas m’empêcher de vivre à côté. Le tout c’est de faire en sorte de m’assurer que ma forme physique soit au niveau requis. Comme je m’en occupe seul désormais, j’ai fait en sorte qu’elle soit encore meilleure."

Ce doit Hamilton est sûr c’est qu’il a encore plus envie de retrouver la joie d’être sacré en fin de saison.

"J’ai eu des batailles fantastiques ces dernières années et elle a été plus serrée que jamais l’an dernier. J’ai perdu face à Nico et, bien évidemment, j’ai envie de gagner le titre plus que jamais maintenant. J’ai très faim de ce titre. C’était aussi le cas l’an dernier, je ne pensais pas pouvoir en avoir encore plus envie mais ça a pourtant doublé. Je suis en forme et prêt pour ça."

"Je vais rentrer à la maison après Melbourne, par exemple. D’habitude je reste en Asie en attendant la Chine mais je vais rentrer me reposer et me préparer au mieux pour la prochaine course parce que je crois que je peux la gagner."