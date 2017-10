Lewis Hamilton avait suscité l’intérêt de nombre d’observateurs des paddocks récemment en indiquant qu’il aurait l’occasion de faire « beaucoup de choses intéressantes » lors des 12 ou 18 prochains mois.

Un premier aperçu sur ce programme alléchant est désormais connu : Lewis Hamilton a conduit une F1 sur un circuit ovale (sans doute le Pocono Raceway, en Pennsylvanie, circuit dont Lewis Hamilton a posté des photos sur les réseaux sociaux).

Le pilote Mercedes assure néanmoins que ce n’est pas le prélude à un engagement officiel dans le cadre des 500 Miles d’Indianapolis.

« Quand vous êtes un pilote de course, souvent, vous êtes mis dans une case, et on dit que vous ne faites rien de plus que ce que fait un pilote de course. Je ne me résume vraiment pas à mon métier de pilote de course. J’ai beaucoup de projets formidables en cours » se justifie Lewis Hamilton.

« Donc après avoir beaucoup travaillé, essayé, et échoué, je vois de nouveau des choses positives arriver, qui progressent dans la direction que j’espérais. Ces projets me permettent de m’enlever un peu de pression et de profiter de mon métier de pilote encore plus que par le passé. »

« Voir les pilotes courir dans plus d’une série, j’adore cette idée. L’autre jour, j’ai conduit une F1 sur un ovale, ce qui était intéressant. J’ai beaucoup de respect pour ces pilotes, c’est assez effrayant quand ils approchent les murs avec cette vitesse. »

Lewis Hamilton paraît épanoui en dehors des circuits mais aussi (et c’est sans doute lié) sur la piste. Depuis la pause estivale, il est l’homme à battre.

« C’est grâce à toute cette positivité. Elle vous aide à rester concentré. Bien sûr j’ai une équipe, Toto et Mercedes, qui me soutiennent dans toutes mes activités, pour me permettre d’avoir ce statut, cette position. Et je l’apprécie beaucoup. »