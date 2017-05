Lewis Hamilton a déclaré lors de la conférence du jour à Barcelone être confiant d’avoir réglé les problèmes qui ont handicapé son rythme de course en Russie.

Le Britannique a passé du temps avec Mercedes, à l’usine, pour analyser les données.

"Nous avons maintenant une bonne compréhension de ce qui s’est mal passé," explique Hamilton.

"Nous avons procédé à des analyses, comme nous en faisons course après course. Nous avons pu apprendre du fait que nous avons gagné avec une voiture rapide d’un côté (Bottas) et une qui a eu des soucis (la sienne) dans beaucoup de domaines."

"Je pense que nous sommes maintenant mieux armés pour le week-end à venir, je l’espère en tout cas. D’autant plus que nous avons des évolutions, comme tout le monde, donc il faudra aussi travailler sur les nouvelles pièces à partir de demain."

Pressé d’en dire plus sur ces problèmes Hamilton ajoute que "ce n’était qu’une somme de petits détails, qui, additionnés, ont mené à ce manque de performance. Il n’y avait rien en particulier qui sortait du lot. Nous avons pris une mauvaise direction pour les réglages, pour gérer les pneus. Je n’étais pas dans la bonne fenêtre de fonctionnement des pneus, pour simplifier."