La BBC a pu avoir accès aux données télémétriques de la FIA récoltées lors de l’incident Hamilton/Vettel, qui a fait tant parler à Bakou.

Contrairement à ce que soutient le pilote Ferrari, ces données montrent que Lewis Hamilton n’a pas totalement freiné ou même levé le pied au moment où Vettel l’a heurté. Le pilote Mercedes aurait même maintenu une vitesse « plus ou moins constante » à chaque relance de la course.

Lewis Hamilton est donc conforté par ces nouvelles révélations. Après la course, le pilote anglais continuait d’ailleurs de défendre son bon droit.

« Je n’ai pas freiné pour tester Vettel. Je contrôle le rythme, donc comme lors de toutes les autres relances, j’ai ralenti au même endroit. Vettel dormait, de toute évidence, et il est rentré dans l’arrière de ma voiture. »

« Mais ça n’était pas un problème pour moi. Revenir à mes côtés et rentrer délibérément dans un pilote, et s’en tirer sans aucune punition ou presque (puisqu’il a tout de même fini 4e), je pense que c’est une honte. Je pense qu’il s’est déshonoré aujourd’hui, pour être honnête. »

Malgré ces déclarations pour le moins fracassantes, Lewis Hamilton assure que sa relation avec Sebastian Vettel n’en sera pas affectée !

« Pas de mon côté, je vais continuer à agir de la même façon. Je pense que nous avions le dessus ce week-end. Je pense que nous pouvons continuer à progresser dans le futur. C’est dans les périodes difficiles que la vérité se révèle. C’est une bonne journée pour moi. »

Le pilote Mercedes aurait gagné la course sans un très inhabituel problème de fixation de protège-cou, qui l’a contraint à revenir aux stands. Là encore, il choisit de voir le côté positif de l’incident…

« Je sais que mes gars seront dévastés, je suis sûr que nous le sommes tous. Mais je pense qu’il est vraiment important de retenir la formidable performance d’hier, le formidable travail accompli entre vendredi et samedi. Les gars ont fait un incroyable travail dans les stands. Je les adore, et je leur demande simplement de repartir d’une feuille blanche, de continuer à progresser et de retenir cette performance. »