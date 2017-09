Lewis Hamilton vient de gagner le Grand Prix d’Italie, mais cela n’a évidement pas fait le bonheur du public italien.

Au moment de s’exprimer sur le podium de Monza, le Britannique a été hué par la foule mais il a pris ça avec le sourire.

"J’aime l’Italie et la passion de ces fans. On ne voit ça qu’ici et à Silverstone," relativise Hamilton.

"Les fans italiens sont fantastiques ! Je suis heureux parce que nous avons fait du grand travail. L’équipe Mercedes a été exceptionnelle. Bravo à elle !"

Hamilton se permet même une pique aux fans.

"La puissance du moteur Mercedes est définitivement meilleure que celle du Ferrari. Et ça a fonctionné ce week-end."

La course du Britannique s’est jouée au départ.

"Ce départ a été difficile pour moi, j’avais peu d’adhérence. Mais c’est une bonne journée et un bon résultat pour moi. Tout cela, c’est grâce à l’équipe, qui a su tout extraire de la voiture. Ca a été comme un rêve aujourd’hui, la voiture était géniale à piloter."

"Avec toute l’écurie et Valtteri, nous parvenons à maximiser les performances, c’est vraiment fantastique et cela donne confiance pour la suite."

Hamilton a aussi pris la tête au championnat.

"Les deux dernières courses ont été vraiment bonnes pour moi. Nous surfons sur nos forces. C’est bien parce que la voiture est bonne mais il reste encore beaucoup de chemin. A Singapour, sur le prochain circuit, Ferrari sera favorite. Le combat continue !"

Valtteri Bottas a terminé 2e, en dépassant ses rivaux dans les premiers tours. Le Finlandais assure le doublé.

"Comme pour Lewis, le départ a été difficile. Mais je devais être concentré, garder ma tête froide pour gagner des places, l’une après l’autre. Mais la voiture a été géniale aujourd’hui. Je suis surpris de voir à quel point nous avons été rapides. C’était une joie de piloter une voiture comme ça."

"Notre Mercedes était particulièrement forte. Au final, Lewis et moi terminons aux deux premières places, ce qui est le résultat parfait pour l’écurie. Nous quittons Monza sans aucun regret."