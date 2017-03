C’est un tout début de saison de rêve pour Lewis Hamilton, qui a décrit sa première journée de vendredi à Melbourne comme "parfaite à 99%".

Le triple champion du monde a signé à deux reprises le meilleur temps, et a même fini à moins d’un dixième du record de la piste lors des Libres 2, plus de 5 dixièmes devant la Ferrari de Sebastian Vettel et son équipier, Valtteri Bottas.

"C’est génial d’être de retour en Australie et c’est encore plus génial d’être dans la voiture, particulièrement après une journée comme ça. Elle était parfaite à 99%," lance Hamilton.

"Après avoir souffert de quelques problèmes à Barcelone, nous ne savions pas si nous aurions la même chose ici. Mais c’est vraiment encourageant parce que la voiture est vraiment comme nous l’attendions pour cette piste. C’est un bon sentiment, les gars ont fait du super boulot."

"Nous avons montré une bonne forme jusqu’à maintenant, autant sur les courts que les longs relais. Nous avons fait tous les tours que nous voulions, les pneus se sont très bien comportés aussi."

Hamilton a toutefois noté la performance des Ferrari.

"Nous ne savions pas vraiment où nous situer par rapport à eux. Lors des Libres 1 nous savions que Ferrari n’avait pas roulé au maximum. Lors des Libres 2 c’est allé plus vite de leur côté, nettement. Mais nous ne saurons que demain les vraies performances. Je vais en tout cas pousser parce que je veux gagner cette course."

"Nous avons encore du travail à faire sur l’équilibre de la voiture," conclut-il. "Je pense que nous pouvons encore progresser."

Toto Wolff, son patron, était très heureux.

"L’un de nos meilleurs vendredis ! Hamilton était un peu seul sur sa planète aujourd’hui, son rythme sur un tour était vraiment bon et il a réussi à signer des chronos stables avec les ultra-tendres pendant 17 tours. Je suis heureux, Pirelli a vraiment fait du très bon travail : les pilotes doivent pouvoir attaquer longtemps avec les gommes 2017 et c’est bien ce qui se passe."

"Pour Valtteri, c’était une première journée et je pense qu’il n’a pas forcé. Il découvre encore beaucoup de choses chez nous, il n’y a pas à s’inquiéter de son chrono."