Quatrième au départ, quatrième à l’arrivée, Lewis Hamilton n’a jamais semblé être dans le coup en Russie, avec sa Mercedes.

Le pilote s’est plaint durant toute la course de ne pas pouvoir attaquer comme il le souhaitait et il admet être soulagé de mettre Sotchi derrière lui.

"Pour moi... comment dire... on va dire que c’était un week-end très étrange. Il a été vraiment très difficile pour moi. Je ne me souviens pas avoir eu trois jours aussi difficiles, peut-être à Bakou la dernière fois," déclare Hamilton.

"Au global, je n’ai pas été assez rapide, je ne pouvais pas placer la voiture où je le voulais. Je n’étais pas à l’aise. Et pendant la course la voiture a surchauffé un peu et on ne sait pas pourquoi encore. J’ai dû me contenter de ma 4e place."

Le Britannique pense qu’il n’aurait de toute façon pas pu faire mieux.

"Ma course était jouée dès le départ. Et je n’étais pas capable d’être dans la bataille pour la tête. Je pense que j’avais au moins le rythme de Kimi mais la voiture chauffait tout le temps. Je suis certain que les ingénieurs vont devoir redessiner certains choses !"

"Si j’avais eu un meilleur rythme, j’aurais pu me battre pour le podium. Mais bon, je marque tout de même de bons points pour l’équipe."

"Je souhaite bien sûr féliciter Valtteri, qui a fait un travail fantastique et mérite sa première victoire. Il a été rapide tout le week-end, exceptionnel. C’est bien pour l’équipe. J’aurais aimé être là pour faire le doublé mais j’ai fait ce que j’ai pu, vraiment."