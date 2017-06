Lewis Hamilton a dû préciser les choses concernant les possibilités de le voir prendre une retraite surprise à la fin de cette année.

Comme nous vous le rapportions, le Britannique avait lancé avant ce week-end à Bakou qu’il pourrait très bien prendre cette décision, s’il en avait envie.

Mais une retraite ne semble pas être vraiment à l’ordre du jour.

"Ce n’est pas une chose à laquelle je pense. Je ne pense pas devoir laisser ma place à un jeune qui a besoin d’avoir sa chance," explique-t-il aujourd’hui.

"Je pense que le rêve de tout sportif est de partir au sommet. Mais vous pouvez aussi penser que pas mal de sportifs se sont arrêtés trop tôt. Je n’ai pas décidé de partir avant que le moment soit venu en tout cas."

"Je pense que je peux accomplir beaucoup de choses en Formule 1 même s’il y a de la place dans la vie pour en faire tant d’autres. L’important c’est de se donner des priorités et le bon timing pour faire les choses. Personne ne sait vraiment quand c’est le bon moment. Dieu seul le sait probablement. Ce que je sais c’est que j’ai une équipe formidable autour de moi et un super patron qui me laisse faire beaucoup de choses à côté, ce qui me permet de rester très motivé."

Hamilton a aussi été interrogé sur son équipier Valtteri Bottas, qui ne sait toujours pas s’il pourra rester chez Mercedes en 2018. Le Britannique est prêt à le soutenir !

"Selon moi, il a gagné sa place chez nous. Et il va continuer à grandir. Il a fait du très bon travail alors que ce n’est que sa première année chez Mercedes. Il a déjà gagné une course, il va s’améliorer et, pour ça, il faut lui en laisser l’opportunité."

"De plus l’énergie de Valtteri est contagieuse : cela crée une belle harmonie chez nous. Quand il est à l’usine, il est très actif et tout le monde apprécie ça."

"C’est aux patrons de décider ensuite, je sais aussi que beaucoup de très bons pilotes voudraient avoir une Mercedes l’an prochain."