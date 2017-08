Lewis Hamilton et Sebastian Vettel sont d’accord pour dire que ce Grand Prix de Belgique a renforcé la position de Ferrari, qui a été incroyablement proche de Mercedes sur ce circuit très rapide.

Le pilote britannique a réussi à l’emporter hier, mais de peu devant le quadruple champion du monde.

"J’ai dû tout utiliser pour gagner face à Seb," reconnait Hamilton. "J’ai même dû le laisser se rapprocher de moi après la voiture de sécurité et ne pas accélérer à fond pour qu’il ne me passe pas ensuite dans l’Eau Rouge. C’est une petite astuce, j’ai accéléré à 90%, mais ça m’a bien servi pour accélérer ensuite dans le Raidillon et me protéger de lui."

"Je pense toutefois que Ferrari était plus rapide en course. J’ai juste été capable de le maintenir derrière moi. Si les positions en piste avaient été inversées, je ne pense pas que j’aurais été capable de finir dans ses roues."

"Nous avons encore l’avantage en termes de puissance moteur," ajoute Hamilton.

"Mais nous devons continuer à améliorer. La pression est sur nous. La prochaine course à Monza devrait être similaire, très serrée. Notre vrai test sera Singapour, où nous verrons si Ferrari est de nouveau aussi rapide qu’en Hongrie ou si nous avons pu progresser."

"Ferrari a été la plus constante cette saison. Et même si nous avons fait un week-end solide à Spa, c’était juste suffisant pour rester devant. J’espère que nous avons des évolutions à venir pour remporter ce championnat parce que nous en aurons besoin."

"Il va falloir huit courses au top, sans faute et cela va être une grande pression sur tout le monde dans l’équipe. Cela va se jouer à la dernière course si ça continue comme ça. Je suis sûr que Seb attendait que je fasse une faute mais il n’en est pas question. Ca pourrait se jouer là-dessus, sur la fiabilité, sur notre constance."

De son côté, Vettel l’admet : "la chose positive à retirer de cette course, c’est notre rythme. Je ne pense qu’il n’y a pas un seul circuit que nous devons craindre maintenant."

"Globalement, je pense que nous avons la meilleure voiture maintenant mais c’est à chacun de juger. Il y a des circuits où nous aurons l’avantage, d’autres où Mercedes l’aura. Si nous pouvions juste renverser un peu la tendance en qualifications, cela pourrait changer beaucoup de choses le dimanche."

"Si c’était facile, nous l’aurions déjà fait. Le niveau est très élevé, nous nous battons contre la meilleure équipe de ces trois dernières années. Mais tout le monde est motivé chez Ferrari et Spa est un bon indicateur pour notre confiance pour la suite."