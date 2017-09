Lewis Hamilton a pour la première fois de l’année pris la tête du classement des pilotes. Cependant pour le pilote anglais, Monza n’est pas le véritable tournant de la saison pour lui. Le leader de Mercedes préfère citer le Grand Prix d’Angleterre, un week-end qui lui a servi de « stimulant ».

« C’est comme si ce week-end avait allumé un feu de forêt en moi, et j’espère que cela s’est vu sur mon pilotage, sur ma manière de travailler avec les gars » poursuit Lewis Hamilton.

Après une décevante 4e place à Budapest, Lewis Hamilton a gagné à deux reprises, en Belgique et en Italie, tout en battant le record de poles de Michael Schumacher.

« Ces dernières courses ont été très solides pour moi. J’ai senti plus de passion en moi. J’ai trouvé davantage de ressources en moi-même lors des trois ou quatre dernières courses. J’ai toujours conduit avec mon cœur. Mon cœur, c’est mon moteur, la force qui est derrière tout ce que je fais. Mon esprit est vraiment comme mon gouvernail, et je sens qu’il me dirige dans la bonne direction. Je me sens bien. Mon esprit aussi. »

« Bien sûr, tout cela conforte votre confiance dans la voiture. Pour rattraper Ferrari, nous avons toujours dû mener une recherche et une bataille constantes pour la perfection. Mais il y a toujours beaucoup de chemin à faire et beaucoup de choses peuvent arriver, donc je vais essayer simplement de rester dans le même état d’esprit. »

La pause estivale est semble-t-il tombée au bon moment pour Lewis Hamilton.

« Toute la saison se passe vraiment à fond, le pied au plancher, tout le temps. Même au début de la pause estivale, j’étais toujours un peu à fond. Mais je me suis assuré de bien recharger mes batteries, et c’est le cas aujourd’hui. Elles sont pleinement chargées. C’est comme un ERS ! Vers la fin de la saison, vous n’avez que peu d’énergie, alors qu’il m’en restera un peu plus. C’est un bon sentiment ! »

A Singapour, circuit traditionnellement défavorable aux Mercedes, Lewis Hamilton espère pourtant montrer un meilleur visage que lors des années précédentes.

« Je vais agir de la même façon que lors des trois ou quatre précédentes éditions. Je vais m’appliquer autant que possible pour m’assurer d’arriver avec le maximum de préparation. Nous n’avons aucune idée de ce que la hiérarchie sera. Mais je pense que nous avons beaucoup appris du passé. J’aborde le Grand Prix avec un état d’esprit vraiment positif. Nous allons nous battre pour une victoire. Ferrari est souvent meilleure quand il fait chaud mais je pense que même face à eux, notre course sera bonne. »