Lewis Hamilton était en colère à l’arrivée de la course à Bakou.

Il a certes perdu le Grand Prix à cause d’un problème de repose-tête sur sa Mercedes mais c’est son incident avec Sebastian Vettel qui a retenu son attention au moment de parler avec les médias.

"En Formule 1 on se doit de faire preuve de respect, et Sebastian n´a pas été respectueux. La guerre est déclarée," lance-t-il.

"S’il veut prouver qu’il est un homme, il doit le faire mais en dehors de la piste. Piloter comme cela est dangereux. Imaginez les jeunes qui ont vu ça à la télévision, quel exemple !"

Hamilton est donc en colère ?

"Non ça va, j’ai juste envie de rentrer chez moi. Cela a été un très bon week-end pour moi, j’ai quand même ramené de bons points et j’ai prouvé que j’étais le plus rapide. Après je n’ai pas eu la victoire mais je ne peux rien y faire."

"L’incident avec Seb, je m’en fous, ça ne va pas me miner le moral. C’est déjà du passé en termes de résultat. Après, pour le comportement... pour moi ce n’est pas digne d’un pilote de course. 10 secondes de pénalité pour ça... je n’ai pas besoin d’en dire plus !"