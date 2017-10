Lewis Hamilton est prêt à infliger "quelques années de peine" en plus à Ferrari, s’il gagne le championnat cette année... et les prochains.

Le Britannique, qui a souvent été annoncé du côté de la Scuderia pour finir sa carrière en F1, a fait une croix dessus. Il explique même à Austin que Ferrari n’a jamais tenté une approche.

"Je sais ce que je vaux par rapport à Vettel et je pense qu’il le sait aussi. Il y a toujours du respect, j’ai appris ça quand j’étais petit. J’étais victime d’attaques racistes et mon père m’a toujours dit de répondre sur la piste. Les actions parlent plus que les mots," dit-il.

Mais collaborer avec Vettel chez Ferrari est quelque chose qu’il n’imagine pas dans le contexte actuel.

"Tant que Seb sera chez eux... Je suis un fan de Ferrari, j’adore cette marque. Ce serait un honneur pour n’importe quel pilote de rouler dans une voiture rouge. Mais ça n’a pas été une option. Si Ferrari me voulait, ils auraient tenté une approche."

"Je veux travailler avec des gens qui me veulent. S’ils ne me veulent pas, pas de problème. Je serai heureux de leur infliger quelques années de peine en plus. Seb a prolongé donc maintenant, moi et Mercedes, notre but va être de les rendre malheureux pour trois ans de plus."

Hamilton est donc clair dans ses intentions : prolonger lui aussi jusqu’à la fin 2020.