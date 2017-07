Mercedes sera-t-elle la dernière écurie de Lewis Hamilton en F1 ? Il y a certes quelques rumeurs qui lient l’Anglais à Ferrari pour 2019, mais rien de très concret pour le moment.

Dans le paddock du GP de Hongrie, le triple champion du monde a même insisté sur le fait que s’il quittait Mercedes, ce serait plutôt pour partir… à la retraite.

« Quand vous pilotez pour Mercedes, vous savez qu’il n’y a pas d’autre équipe en F1 qui prenne aussi soin de ses pilotes. Donc leur tourner le dos et laisser tout ça derrière vous, c’est vraiment une décision difficile à prendre. Si je devais partir d’ici, ce serait pour arrêter. »

« Mercedes prend soin de ses pilotes. En participant à des événements, à des pubs, vous continuez à être un ambassadeur de la marque. Et c’est la même chose pour tous les pilotes qui y ont été, donc si je devais partir, il faudrait abandonner beaucoup de choses. »

« Je suis tellement heureux là où je suis. Je vous le dis : quand j’ai rejoint cette équipe, je ne pouvais pas imaginer que ce serait comme ça et, peu importe nos résultats, c’est l’environnement dans lequel je vis. Je n’aurais pu rêver mieux et je suis assez sûr qu’il n’y a pas d’autre équipe qui offre un tel environnement. Si je devais partir, je devrais prendre ce que j’ai aujourd’hui et essayer de le mettre en place quelque part ailleurs, mais est-ce que je le veux vraiment ? Je n’en ressens pas un vrai besoin. »

« Bien sûr, je regarde les autres équipes, celles que j’ai admirées, je regarde Williams, et je regarde à quel point ce serait cool de conduire un jour pour Williams et de les aider à revenir au sommet, mais je n’ai pas une boule de cristal, je ne sais pas combien de temps ça prendra, ou même si c’est possible. C’est juste que j’admire Frank et Williams simplement pour leur histoire. »

Lewis Hamilton a déjà gagné 36 courses avec Mercedes. Il en avait remporté 21 avec sa première écurie, celle qui l’a guidée en F1, McLaren.

« Avec McLaren, j’ai fait ce que j’ai fait, c’était une expérience formidable avec eux. Il n’y a pas d’autre équipe, à l’exception de Ferrari, qui pourrait être aussi intéressante, mais pour le moment, j’adore être chez Mercedes. J’adore les gens pour lesquels je travaille, les gens avec lesquels je travaille, et ce que l’entreprise représente. »