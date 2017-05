Lewis Hamilton a remporté non sans mal le Grand Prix d’Espagne, à l’issue d’une incroyable bagarre avec Sebastian Vettel.

Le Britannique s’est loupé sur son envol et a laissé passer le pilote Ferrari. Tout s’est ensuite joué sur la stratégie... et sur un magnifique dépassement du pilote Mercedes !

"Quelle course incroyable ! L’équipe a fait un travail incroyable depuis les stands aussi. C’était chaud mais c’est comme ça que doivent être les courses," déclare Hamilton à l’arrivée.

"Seb a été très proche et très rapide. C’était rude face à lui. Il m’a surpris au départ, je ne sais pas ce qui a mal fonctionné pour moi. Je pense avoir tout fait correctement mais j’ai un peu trop fait patiner les pneus."

Il y a eu un contact à un moment entre lui et Vettel, lorsque ce dernier est sorti des stands.

"J’ai eu comme l’impression qu’il me manquait de l’espace mais j’étais à ses côtés. Rien à dire vraiment, c’est comme ça qu’on doit courir en F1 et je ne changerai pas ça."

On a beaucoup entendu le Britannique souffler dans sa radio.

"Oh oui c’était une course difficile. Mon cou va bien mais j’ai dû perdre presque 2 kilos dans cette course. Ces voitures sont rapides, elles vous épuisent et Seb a mis la pression. C’est un vrai privilège de pouvoir me battre contre un pilote aussi fort !"