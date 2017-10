Lewis Hamilton ne compte pas gagner son 4e titre mondial en assurant simplement la 5e place lors du Grand Prix du Mexique, ce dimanche.

Le Britannique, qui n’a pas besoin de faire mieux pour décrocher la couronne, assure qu’il veut la remporter avec style : en gagnant !

"Mon plan pour dimanche ? Gagner !" lance-t-il à son arrivée à Mexico.

"Je ne suis pas là pour autre chose que d’être le numéro 1. J’y pensais avant de venir ici, et c’est vrai que j’ai juste besoin d’une 5e place. Mais je me suis demandé comment je me sentirais si je gagnais le championnat sur une 5e place. Pas top !"

"Je veux donc être sur la première place du podium, tout en haut. En tant que pilote, vous avez toujours envie de montrer, constamment, votre performance et votre performance. Vous n’êtes pas conditionné à jouer les seconds rôles. Donc c’est mon but ce week-end."

Reste à savoir s’il pourra effectivement y arriver.

"Cela va être difficile je pense. C’est bien plus serré entre nous, Red Bull et Ferrari depuis quelques courses. Mais j’aime ça. J’espère que je pourrais dérouler mon pilotage comme lors de la dernière course (à Austin)."