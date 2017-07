L’introduction du Halo fait débat puisque la Formule 1 fait partie de la catégorie des monoplaces à cockpit ouvert, en plus du fait que le choix esthétique reste discutable. Pour Lewis Hamilton, l’apparition de ce système est un premier pas en direction de la fermeture complète des habitacles des F1.

"Je pense qu’on en parle depuis un bon moment, on l’avait vu venir" explique le triple champion du monde. "C’était difficile car au moment où ils nous en ont parlé, ils ont mentionné une amélioration de la sécurité de 17% qu’il est délicat d’ignorer".

"Ce n’est vraiment pas beau, nous l’avons dit et nous le savons. D’un point de vue du pilote, ça n’est pas joli et le poids des monoplaces augmente alors qu’elles étaient déjà bien trop lourdes. Nous savons des petits freins qui tentent d’arrêter ces voitures lourdes et j’espère qu’ils arriveront à baisser un peu ce poids afin que les voitures ne soient pas plus lourdes et plus difficiles à stopper avec cette chose".

Longtemps outré par l’idée même du Halo, Hamilton semble s’être fait une raison et ne semble finalement pas totalement hermétique à l’idée d’introduire une forme de cockpit fermé, quelle qu’elle soit.

"Nous avons tout testé et nous allons doucement vers un cockpit clos. Ils ont une meilleure apparence et il en existe de jolis concepts sur internet. Le fait que des pilotes soient touchés à la tête est un peu fou, tout comme le fait que nous soyons encore vulnérables. Notre tête est la partie la plus précieuse de notre corps et elle est exposée, donc on travaille là-dessus. Je ne discute pas ce fait" conclut-il.