S’il fallait un adjectif pour décrire la Mercedes, c’est celui de « diva », choisi par Toto Wolff pour évoquer le manque de constance de la monoplace argentée cette année. Pour autant, selon Lewis Hamilton, c’est parce que Mercedes avait la meilleure équipe, à défaut d’avoir la meilleure voiture, que les deux titres mondiaux ont été remportés.

C’est l’occasion pour le nouveau quadruple champion du monde de rendre hommage au travail colossal abattu par son équipe.

« Ces ingénieurs, ils adorent les nombres, les données… Donc avec Valtteri on travaille le plus possible pour leur donner le meilleur retour d’information. Ces gars arrivent de Harvard, de Cambridge et d’Oxford, donc ils sont à un autre niveau que nous, les pilotes…Donc faire ce retour d’information n’est pas le plus facile. »

« Peu importe, je suis fier des défauts de la voiture, parce qu’elle n’était pas parfaite. Les gens ont écrit que nous avions la meilleure voiture, mais je ne le crois pas. Je pense que nous avions la meilleure équipe, nous avons fait le meilleur travail possible, mais parfois, quand nous n’avions pas la meilleure voiture, nous avons fait tout de même un travail formidable. Prenez Singapour. Il semblait que notre week-end n’allait pas être si bon mais nous avons obtenu plus qu’espéré [une victoire]. »

Pour vivre une saison prochaine plus tranquille, Lewis Hamilton espère que Mercedes pourra enfin dompter sa diva.

« J’espère que nous améliorerons quelques problèmes fondamentaux de la voiture. Mais les autres aussi vont mener un travail de fond. Je songe surtout à ce qui est de mon ressort, le côté opérationnel, le travail avec les ingénieurs. J’ai eu les mêmes ingénieurs pendant un moment. »