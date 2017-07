Après un début de saison en retrait, la Mercedes s’est montrée beaucoup plus dominante lors des dernières courses et Lewis Hamilton espère qu’en dépit d’une voiture taillée pour les circuits rapides, il pourra défendre sa victoire acquise l’an dernier sur le Hungaroring.

"Je pense que nous montrons encore que nous sommes la meilleure équipe" explique l’Anglais. "C’est un très beau travail d’équipe et nous n’avons même pas amené toutes les améliorations sur la voiture. Nous n’en avions aucune lors de la dernière course et nous avons simplement mieux exploité la voiture et appris à son sujet".

"Cela reste serré avec Ferrari, nous avons l’avantage en qualifications et si vous regardez les statistiques, l’écart est bien plus infime en course. Mais nous comprenons bien mieux la voiture, les pneus et nous commençons à vraiment trouver les points forts de la voiture".

Sebastian Vettel s’est également estimé en capacité de remporter la course, notamment parce que le châssis nettement plus long de la Mercedes ne la favorisera pas dans les virages sinueux du circuit hongrois, et la lutte devrait faire rage pour la dernière course avant la pause de quatre semaines.