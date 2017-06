Lewis Hamilton estime que le beau doublé de Mercedes réalisé dimanche lors du Grand Prix du Canada a dû mettre un bon coup au moral à Ferrari.

L’équipe allemande a solidement repris la tête du championnat Constructeurs, en plus d’avoir réalisé une démonstration en tête de course.

"Je suis d’accord avec Toto (Wolff) : même si les Ferrari avaient été là, juste derrière nous, nous les aurions battues. Ce week-end a été incroyable pour nous et je ne pourrais pas être plus heureux," dit le triple champion du monde.

"Tout d’abord, de la façon dont nous nous sommes relevés de Monaco, avec toute l’équipe qui a travaillé des jours et des nuits pour réfléchir, analyser et proposer des pistes pour les réglages."

"Je ne pense pas avoir vu lors de ces cinq ans une telle unité pour trouver des solutions et pousser, tout le monde, dans le même sens. Comprendre la voiture, la régler au mieux et réussir ce résultat, ça a fait mal à Ferrari. Je le pense. Valtteri a aussi fait un travail incroyable pour le doublé, notre premier doublé ensemble. Ce sont des points très importants pour l’équipe et bien mérités."

Hamilton admet s’être un peu ennuyé tout seul.

"Oui, parfois ça parait très, très long, quand on est seul en tête ! Cela ne nous était pas arrivé depuis un moment. Je peux vivre avec ça de temps en temps mais je préfère les batailles. Dans ces situations, vous faites juste attention à la voiture, au moteur, au moindre petit bruit. Vous espérez juste rallier la ligne d’arrivée."