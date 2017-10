Lewis Hamilton et sa Mercedes n’ont rien pu faire en termes de rythme de course face à Max Verstappen et sa Red Bull, aujourd’hui en Malaisie.

Mais le Britannique limite bien mieux les dégâts que Valtteri Bottas en terminant 2e et en prenant 6 points de plus à Sebastian Vettel au championnat.

"Toutes mes félicitations à Max et bon anniversaire, il a réalisé un travail fantastique aujourd’hui," commente Hamilton sur le podium. "La course a été difficile, ils ont visiblement pris le dessus sur nous aujourd’hui."

C’était le dernier Grand Prix en Malaisie.

"Il n’y a jamais eu autant de public. C’est dommage. Parce que nous adorons piloter sur cette piste. C’est le circuit sur lequel il est le plus difficile de piloter donc c’est génial de finir avec une belle course comme ça."

Hamilton n’est pas trop déçu d’avoir laissé la victoire.

"Je me sens bien, mais je pense que nous avons du travail à faire avec la voiture. Nous n’avons manifestement pas eu le rythme ce week-end, donc il y a encore du travail à réaliser, il y a encore des courses à disputer. Vettel a été le plus rapide aujourd’hui. Red Bull est en forme. Mais il y a encore des Grands Prix que l’on peut remporter. Il nous faut continuer à pousser."