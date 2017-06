Il en parle rarement, mais Lewis Hamilton est revenu sur l’année qu’il a passée chez McLaren aux côtés de Fernando Alonso, il y a 10 ans.

Les rumeurs d’un transfert d’Alonso chez Mercedes ont rappelé à Hamilton ce qu’avait été leur cohabitation sous la direction de Ron Dennis, mais Hamilton n’estime pas que refaire équipe avec Alonso dépendrait de lui.

"Il ne s’agit pas que de moi, mais plutôt des centaines de personnes qui travaillent dans l’équipe" explique-t-il.

"Ma relation avec Fernando était toxique et a intoxiqué toute l’équipe. Oui, c’était devenu personnel, car on s’entend avec certaines personnes et avec d’autres, il est impossible de cohabiter."

"Si vous mettez deux champions du monde dans la même équipe, chacun essaiera de faire au mieux et aucun n’abandonnera, ça crée des conflits".

Mais pour Hamilton, ces tensions avec Alonso sont de l’histoire ancienne.

"La Formule 1 est un spectacle et il n’y a que peu de pilotes qui peuvent faire ce spectacle. Il y a Alonso, Vettel, moi... J’espère qu’ils pourront résoudre leurs problèmes, chez McLaren".