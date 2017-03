Sur le papier, le nouveau règlement enthousiasme depuis des mois les fans, avec des voitures plus agressives : pneus plus larges, voitures plus imposantes et beaucoup plus d´appui.

Ces nouvelles caractéristiques sonnent comme une belle promesse d´avoir des courses plus spectaculaires, surtout avec des monoplaces bien plus rapides dans les virages. Mais Lewis Hamilton n´est pas de cet avis après les huit jours d’essais qui se sont tenus à Barcelone.

« Il n´y aura pas plus de suspense par rapport à avant, j´en suis maintenant certain. »

Avec les changements aérodynamiques, le Britannique s´attend toujours à ce que les dépassements soient « plus difficiles à réaliser qu´auparavant. »

Un autre facteur joue pour lui un grand rôle : les pneus. Pirelli a conçu pour la saison 2017 des pneus plus larges, et a également changer leur composition, afin que la résistance soit augmentée.

« Mais on ne peut pas encore y aller à fond tout le temps, les pneus se dégradent aussi cette année. Les gommes de cette année sont certes plus dures et elles n´ont au moins pas tendance à trop surchauffer. Mais cela peut tout de même encore arriver. On doit alors continuer à être prudent et agir avec délicatesse avec le volant et l´accélérateur. »