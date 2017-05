Lewis Hamilton changera-t-il de coéquipier l’an prochain ? Valtteri Bottas restera-t-il chez Mercedes, ou bien Fernando Alonso sera-t-il débauché de McLaren par Mercedes ? Et si l’Espagnol acceptait finalement de prendre son mal en patience et de rester une saison de plus à Woking ?

Pour le moment, l’incertitude sur le marché des transferts est la plus totale. Selon Lewis Hamilton, la situation actuelle, avec un Alonso ou un Bottas en fin de contrat, ressemble ainsi à une « partie d’échecs » que chacun devra mener au mieux.

« La F1 est un sport peu commun. Vous pouvez être le mieux préparé, le plus en forme, le plus talentueux, et vous pouvez toujours ne rien gagner. C’est terrible, et c’est quelque chose que je n’aime pas dans ce sport » a commenté Hamilton, visiblement compatissant envers Fernando Alonso.

L’Anglais a-t-il un conseil à donner à son homologue espagnol ?

« Vous devez choisir vos transferts avec attention et diligence, vous devez prendre les bonnes décisions au bon moment et vous devez être au bon endroit au bon moment. Une vraie partie d’échecs. »