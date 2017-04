Sebastian Vettel était probablement trop rapide aujourd’hui avec sa Ferrari, à Bahreïn, mais Lewis Hamilton a probablement perdu une chance de se battre pour la victoire suite à une pénalité de 5 secondes reçue pendant la course.

Le Britannique a ralenti lors d’une période de voiture de sécurité afin de laisser à ses mécaniciens le temps de changer les pneus de Valtteri Bottas, devant lui. Le problème c’est qu’il a gêné Ricciardo derrière lui.

"C’est ma faute cette pénalité," confesse-t-il sur le podium. "Je tiens d’ailleurs à m’excuser auprès de l’équipe pour ce qu’il s’est passé dans la pitlane. C’était clairement de ma faute et ça nous a coûté sans doute un meilleur résultat."

"Mais je dois dire bravo à Seb et Ferrari et merci à Valtteri d’avoir été un gentleman. Il m’a permis de tout donner à la fin de la course pour essayer de rattraper Seb mais c’était trop demander. J’ai tout donné."

"Ferrari a fait un super travail. Nous allons travailler en équipe pour nous battre. Perdre des points fait mal mais c’est comme ça."

Toto Wolff, son patron, analyse cette défaite de Mercedes à chaud.

"Cela ne vient pas que d’une chose, nous avons commis plusieurs erreurs. Valtteri a fait des erreurs et a eu des problèmes avec son ERS. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Il faudra en parler, quand on a un problème de rythme, c’est toujours une chose que l’ont doit analyser ensemble. Nous avons eu peu de rythme aujourd’hui. Nous devons regarder ça de plus près."

"Ferrari a fait une bonne course," ajoute-t-il. "Nous avons essayé de ne pas interférer dans l’ordre de nos pilotes mais il a fallu le faire. Ca fait mal mais à un moment il faut avoir le courage de le faire pour tenter de ne pas perdre la course."

"Mais nous n’avions de toute façon pas le rythme de Ferrari. C’est très serré avec eux. Nous sommes plus rapide sur un tour, ils sont plus rapides en course en gérant mieux les pneus. On ne peut pas tirer de conclusion de cette seule course. Quelle aurait été l’issue si Lewis avait été devant dès le départ ?"

Pour Niki Lauda, Mercedes a fait le bon choix en termes de consignes.

"Un de nos pilotes de doit pas en retenir un autre si l’une des voitures a un problème. Valtteri avait des pressions de pneus trop grandes, il n’avait pas la vitesse."