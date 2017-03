Lewis Hamilton est parfois louangé pour son style de vie décalé qui fait de lui une star de la Formule 1, et parfois critiqué pour disperser son énergie vers des activités annexes : la mode, la fête et la musique. Le triple champion du monde est d’ailleurs souvent vu en présence de musiciens, d’artistes en tout genre, et fait régulièrement part de ses rencontres sur les réseaux sociaux.

Face aux sceptiques qui l’accusent de ne pas se concentrer à 100 % sur la Formule 1 en se livrant à l’écriture de musiques en parallèle, Lewis Hamilton a tenu à répondre clairement.

« Je ne sais pas pourquoi ils me détestent… Pourquoi disent-ils cela ? Et pourquoi disent-ils toujours que je suis un rappeur ? Je suis un chanteur. J’adore le R’n’B. » Et plus exactement, l’Anglais dit adorer « le son R’n’B avec un mélange d’artistes hip-hop comme The Weeknd et Drake. »

Dans son studio d’enregistrement à Los Angeles, Lewis Hamilton n’a visiblement pas chômé…

« J’ai assez de musique pour plusieurs albums. Quand j’ai débuté en F1 je courais et j’étais en couple [avec Nicole Scherzinger], et je n’aspirais à rien d’autre. Je n’avais pas de temps pour mes autres intérêts. Maintenant, je rattrape mon retard au niveau musical. Je voulais faire de la musique à l’école, mais mon père m’a fait choisir l’histoire. Ce n’était pas mon truc. J’ai toujours continué à faire de la musique. »

Mais que Toto Wolff soit rassuré, Lewis Hamilton se donne toujours à fond sur les circuits…

« Maintenant, je suis capable de me donner à 100 % pour la course et j’ai toujours une bonne partie de mon énergie qu’il me reste pour d’autres choses. J’adore la créativité, donc je vais aux spectacles, aux défilés de mode, aux concerts, quand je le peux. »

Comme il l’a déjà réaffirmé par le passé, Lewis Hamilton ne restera pas dans les paddocks après avoir arrêté de courir. Il ira ailleurs…

« Ce sport n’est pas toute ma vie. Quand je m’arrêterai, le sport continuera. Je veux avoir un défi dans un autre domaine. »